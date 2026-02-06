¿Cuántas Personas Desaparecidas Hay en la Región Valles en Jalisco?

En la Región Valles hay 815 personas desaparecidas. De acuerdo con cifras del Registro Estatal de Personas Desaparecidas de la Fiscalía de Jalisco, Tequila ocupa el tercer lugar en la región.

Además, casi el 90 por ciento de las víctimas son hombres: suman 757 casos, frente a 58 mujeres desaparecidas.

Desaparecidos en la Región Valles

Total: 815

Hombres: 757

Mujeres: 58

El municipio de Tala encabeza la lista con 298 desaparecidos, lo que representa más de una tercera parte de la incidencia total de la región.

Le siguen Ameca con 103 casos y Tequila con 73.

Región Valles concentra 5% del total de desaparecidos de Jalisco. Foto: N+

Municipios con más casos de desaparecidos

Tala: 298

Ameca: 103

Tequila: 73

Este último municipio se encuentra actualmente bajo el ojo público tras la captura del alcalde Diego “N” y tres funcionarios municipales por supuestos vínculos con actividades delictivas, mientras autoridades estatales han asumido el control de la seguridad.

En total, Jalisco acumula 16 mil 064 personas desaparecidas. En ese sentido, la Región Valles representa alrededor del 5% del total estatal.

Personas desaparecidas en Jalisco

Total: 16,064

Mujeres: 1,829

Hombres: 14,235

