En Reunión Familiar de Tlajomulco, Sujetos Agreden a Balazos a 3 Personas y una de Ellas Muere

Una múltiple agresión a balazos rompió la tranquilidad de la mañana del domingo en la colonia Casa Blanca, en Tlajomulco de Zúñiga.

Tras varios reportes de detonaciones de arma de fuego, patrullas de la Policía Municipal y del Estado se trasladaron a la calle Abedul, en el cruce con Cedro, donde se informaba sobre varios integrantes de una familia atacados a balazos.

Al llegar, los oficiales encontraron a un grupo de mujeres en crisis nerviosa, quienes relataron que momentos antes una familia completa, integrada por seis hombres y una mujer, había llegado hasta su domicilio y les dispararon de forma directa.

Los heridos eran tres hombres, familiares entre sí, que se encontraban conviviendo en la banqueta cuando les dispararon a quemarropa.

Al percatarse de la tragedia, los lesionados fueron trasladados por sus propios medios a un hospital del IMSS, donde minutos más tarde se reportó la muerte de uno de ellos, un joven de aproximadamente 22 años.

La zona fue acordonada para la fijación de indicios, localizándose seis casquillos percutidos calibre .22.

Al enterarse de lo ocurrido, más integrantes de la familia afectada comenzaron a llegar, señalando que todo se trataba de un pleito vecinal añejo.

Que agilicen todo, porque no podemos estar viviendo así, esto se salió de control ya, ya habíamos calmado todo Persona afectada

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras la agresión y cuál es el estado de los heridos?

Oficiales de la Comisaría de Tlajomulco de Zúñiga continuaron con los operativos de búsqueda y salieron a toda velocidad tras un vehículo en el que presuntamente escaparon los agresores. Sin embargo, la oficina de comunicación social de la comisaría se negó a brindar información sobre esta agresión múltiple, por lo que, al cierre de esta nota, se desconoce si hubo detenidos.

Los otros dos hombres heridos fueron reportados en estado crítico, con lesiones en el pecho.

