Localizan a Bebé Sin Vida Dentro de Contenedores de Basura en Zapopan

El cuerpo de un bebé de casi 8 meses fue localizado al interior de contenedores de basura ubicados en el fraccionamiento Bosques de San Gonzalo, en el municipio de Zapopan.

Elementos de la Policía de Zapopan, así como investigadores de la Fiscalía de Jalisco, llegaron al lugar para corroborar los hechos y comenzar con las indagaciones.

Se presume que el bebé fue encontrado por recolectores de basura, quienes vieron una bolsa cuyo interior había lo que aparentaba ser un bebé, incluso se mencionó que existía la posibilidad de que habría nacido sin vida y arrojado al basurero.

Cabe señalar que las autoridades estaban investigando si esta situación tenía relación con el hecho de que una joven de 14 años, embarazada, llegó al Hospitalito para ser atendida, tiempo después, se confirmó que sí existía relación.

¿El bebé fue arrojado al basurero por su propia madre?

Policías de Zapopan entrevistaron a una mujer, quien se identificó como abuela de una adolescente que acababa de dar a luz, y comentó que aparentemente, la chica tuvo complicaciones al parir, y el bebé nació sin vida, por lo que lo aventó a la basura afuera de una vivienda sobre la calle Manzano.

La joven de 14 años fue reportada estable y fuera de peligro, al parecer, sus familiares no estaban enterados de su estado de gestación, pero del hecho se avisó al Ministerio Público para abrir una carpeta de investigación.

Es importante mencionar que este es el tercer caso similar en el que arrojan el cuerpo de un recién nacido a un basurero, en lo que va de 2026. El primero ocurrió en enero, en Tlajomulco, mientras que el segundo sucedió en la zona de San Juan de Dios, en Guadalajara.

