Investigan Doble Homicidio en Puerto Vallarta; Madre e Hijo Fueron Localizados sin Vida

Un doble homicidio es investigado por autoridades en el municipio de Puerto Vallarta, luego de que una mujer de 73 años y su hijo de 47 fueran localizados sin vida al interior de una vivienda.

¿Dónde ocurrió el hallazgo de una madre y su hijo sin vida?

El hecho se registró en la delegación El Pitillal, en el cruce de las calles Genaro Padilla e Independencia, donde un familiar acudió a visitar el domicilio y encontró a ambas personas inconscientes y con lesiones visibles provocadas por arma blanca.

El familiar solicitó de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia, quienes al arribar confirmaron que ambos ya no contaban con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal acordonaron la zona para preservar indicios, mientras que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue metropolitana, donde se les practicará la necropsia de ley.

Autoridades de Puerto Vallarta ya abrieron una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio.

