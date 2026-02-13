Localizan Restos Humanos en Zona de Chapultepec; Esto se Sabe

Podría tratarse de Jorge Alfredo el cuerpo localizado la tarde del jueves en las entrañas de la Barranca de Huentitán, en Guadalajara, Jalisco

Sin embargo, pese al hallazgo, el calvario no ha terminado para sus familiares. Desde que perdieron comunicación con él no han dejado de buscarlo, pero ahora la angustia crece, pues no se ve cercano el día en que le puedan dar una digna sepultura.

Y es que sus hermanos lamentaron que no pudieran ser testigos del operativo de extracción del cuerpo para poderlo preidentificar de manera inmediata.

Realmente, como tal, no fuimos testigos, porque el personal no nos autorizó que se identificara el cuerpo en el momento en el que lo subieron. Lo que hicieron fue trasladarlo inmediatamente aquí al instituto. Gabriela, hermana de Jorge Alfredo

Acudieron a la Vicefiscalía de Desaparecidos, donde les mostraron algunas fotografías que no presentaban características claras, por lo que tuvieron que acudir al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.

Ahí, uno de sus hermanos, quien fue el último en verlo antes de que Jorge Alfredo decidiera cruzar a la zona de Los Chorros, ingresó para identificar el cuerpo rescatado en la Barranca de Huentitán.

Encontró rasgos que coinciden con su hermano, así como las prendas que vestía ese domingo. Sin embargo, dice, las respuestas de las autoridades no fueron positivas.

Pues me están diciendo que, aunque yo ya hubiera reconocido la prenda y que por el estado de que no se le ve mucho el rostro, me están diciendo que se tienen que esperar a los exámenes de ADN, los resultados, para que me lo puedan entregar, aunque ya les hubiera dicho que sí es, que no se puede basar en lo que yo les estoy diciendo hasta que lleguen los exámenes del ADN, y que eso sí tardaría como mes y medio. Juan Carlos, identificó a su hermano en Semefo

Los hermanos de Jorge Alfredo aseguran entender los protocolos; sin embargo, piden empatía para acelerar el proceso de identificación, pues las tomas de ADN las tienen desde que presentaron la denuncia de desaparición.

Van a irle dando prioridad a los que están más adelante de los exámenes de mi hermano y a seguir echando vueltas, y ahora ya descansamos de que sabemos que sí es él, pero ahora vamos a continuar con el calvario hasta que nos lo entreguen. Ahora sí a echar vueltas y vueltas, ya no es ahora irlo a buscar a Barranca a ver si lo encontramos, ahora es acá. Juan Carlos, identificó a su hermano en Semefo

¿Qué se sabe sobre las circunstancias de la desaparición de Jorge Alfredo?

Jorge Alfredo, de 36 años, gustaba de la naturaleza y los deportes extremos. Sus hermanos relatan que acostumbraba a tomar ese mismo camino en cada visita a la Barranca de Huentitán, por lo que no veían como posibilidad que se extraviara. Se presume que el hombre sufrió un accidente que le arrebató la vida.

