Más de 10 mil Personas Celebran el Carnaval de Ajijic entre Baile, Disfraces y Harina

Cada año, durante el Carnaval de Ajijic, Jalisco, todos se convierten en personajes, quieran o no. El disfraz es inevitable: un mazacote de harina que cubre el cuerpo entero, pero que no logra ocultar las sonrisas de quienes participan en esta celebración tradicional.

Noticia relacionada: Así se Vivió el Martes de Carnaval en Ajijic

La regla es clara: no oponer resistencia, aflojar el cuerpo y dejarse llevar por el ambiente festivo. Aquí, la palabra “ridículo” no tiene cabida; ser estrafalario forma parte del juego, mientras asistentes y participantes recorren el centro del poblado entre música, baile y nubes de harina.

Uno de los principales mandamientos del carnaval es no enojarse al recibir los llamados “harinazos”, lanzados por la variopinta serie de personajes que desfilan, especialmente las conocidas sayacas, quienes hacen y deshacen a su antojo durante la jornada.

El que se enoja pierde. Los invito a que vengan el próximo año; de las fiestas de Ajijic hay muchas, pero esta es una de las principales Vicky Romero, una de las espectadoras del carnaval

Venimos de buen humor… es parte del juego, te llenan de harina Benito López, uno de los asistentes que terminó completamente cubierto

La festividad vive actualmente un auge. De acuerdo con la Protección Civil de Chapala, alrededor de 10 mil personas se congregaron a lo largo del desfile de este año.

Las sayacas son protagonistas del carnaval. Se trata de personajes, en su mayoría representaciones toscas de figuras femeninas o travestidas, que forman parte de una tradición recuperada en años recientes.

Antes no era muy importante para la gente, apenas empezó a revivir el pueblo este tipo de tradición; somos 30 parejas de sayacas con pura madera Modesto Pérez, uno de los participantes caracterizados

Según la tradición oral, las sayacas se inspiran en una leyenda prehispánica sobre unos hermanos que habitaron la región. Entre ellos había una niña que buscaba besarlos, pero ante su rechazo les arrojaba maíz; con el tiempo, el grano fue sustituido por la harina que hoy cubre a Ajijic cada febrero.

Jorge Ocegueda / N+

Historias recomendadas: