Entregan 800 Viviendas en Lomas del Mirador, Fraccionamiento por Más de 12 Años en Abandono

Después de más de 12 años en abandono, la historia de Lomas del Mirador, en Tlajomulco, se reescribe con viviendas dignas, luego de que no contaba con los servicios básicos, las etapas 14, 15 y 15B del fraccionamiento ya fueron rehabilitadas.

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El gobierno de Tlajomulco entregó las primeras 800 viviendas recuperadas como parte de una intervención coordinada con el estado, la federación y la iniciativa privada. Se trataba de un de las zonas con mayor rezago habitacional en un espacio con condiciones reales para vivir.

Gerardo Quirino, el alcalde de Tlajomulco, mencionó que este modelo de intervención no únicamente recupera viviendas, sino que también atiende de fondo las causas del abandono al generar entornos urbanos funcionales y seguros.

"No es más que un paso más en la recuperación del tejido social, en generar mejores condiciones para nuestras familias, en avanzar en lo más importante que necesitamos todos, que es recuperar la paz y la tranquilidad", explicó Quirino.

Ana Isabel tardó más de 7 años en encontrar un hogar

La señora Ana Isabel es de las primeras habitantes en lo que ahora tiene por nombre "Arbolada del Mirador". Ella se tardó más de 7 años en conseguir un hogar.

"Muy bonita, la verdad, está todo nuevo, me gustó. Voy a vivir con mi familia, mis hijas y mi esposo y todo, mi nieto", mencionó Ana Isabel.

Será en los próximos días cuando se firme un convenio con el Infonavit para avanzar en la siguiente fase del programa, ya que el instituto tiene un censo de más de 8 mil casas que faltan por ser rehabilitadas.

En una segunda etapa se prevé entregar de 600 a mil fincas completamente aptas para cualquier familia. Además de las áreas verdes, espacios de juegos para menores de edad, se rescata el tejido social de la zona sur de la ciudad.

Ivonne Alcántara / N+

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