Esto es lo que Puede Generar Trastornos Alimenticios en Jóvenes

Jóvenes, el sector más vulnerable ante los trastornos alimenticios. A nivel mundial, según la OMS, se estima que entre 5.5 % y 17.9 % de las mujeres jóvenes han presentado algún trastorno —como anorexia, bulimia o atracón—, mientras que en hombres la prevalencia es de 0.6 % a 2.4 %.

En México, datos de la Secretaría de Salud registran más de 4 mil atenciones por trastornos alimenticios en lo que va del año, y tres de cada cuatro casos corresponden a mujeres.

Lo más alarmante, señalan, es la edad: cada vez más adolescentes —incluso preadolescentes— presentan estas conductas.

Señalan que los trastornos alimenticios no solo afectan la relación con la comida. Foto: N+

Hasta el 25 % de los adolescentes está presentando un trastorno de la conducta alimentaria, siempre siendo de 4 a 1 las adolescentes niñas. Es alarmante porque el tiempo de atención puede oscilar a veces hasta 10 años. Zaira Ruiz, responsable del programa de salud laboral SALME

¿Cuáles son algunas de las causas que se relacionan con este tipo de trastornos?

La presión por alcanzar un “ cuerpo ideal ”, reforzada por redes sociales.

Problemas de salud mental como ansiedad, depresión y baja autoestima.

La normalización de conductas riesgosas: dietas exprés, retos de pérdida de peso, aplicaciones de conteo obsesivo de calorías y comentarios sobre el cuerpo desde edades tempranas.

La alimentación no tiene que doler, no tiene que crear angustia. Una cosa es tener una elección por cierto alimento y otra cosa es que nos genere tanta angustia, tanta obsesión. Entonces ahí prendería el foco rojo para ser atendidos. Zaira Ruiz, responsable del programa de salud laboral SALME

Finalmente, señalan que los trastornos alimenticios no solo afectan la relación con la comida: pueden causar daño cardiaco, desnutrición severa, problemas hormonales y digestivos, convirtiéndolos en una de las enfermedades psiquiátricas con mayor mortalidad.

Ante este panorama, especialistas llaman a vigilar de cerca a los adolescentes, fomentar conversaciones abiertas y buscar atención profesional temprana, pasos clave para cambiar el rumbo de estas enfermedades.

