Exhiben Caso de Presunto Abuso de Autoridad en Pizzería de Juanacatlán, Jalisco

Exhiben un caso de presunto abuso de autoridad en Juanacatlán, Jalisco. El altercado fue protagonizado por el propio comisario de la Policía Municipal.

Son las imágenes captadas por cámaras de circuito cerrado de una pizzería ubicada en la zona centro del municipio de Juanacatlán.

Eran las 4 de la tarde del martes 6 de enero, cuando un convoy de la policía, encabezado por el comisario de Seguridad Pública, Juan Alberto Vaca, llegó hasta la calle Donato Tovar. De las cuatro unidades oficiales descendieron al menos nueve elementos y el comisario, quienes ingresaron al negocio de comida aparentemente sin ningún documento o permiso.

La propietaria de la pizzería informó que al interior se encontraba ella con un grupo de amigos, cuando los uniformados ingresaron con la intención de llevarse a uno de sus colaboradores, sin ninguna explicación.

Llegaron, arribaron en contra de mi amigo, llegaron que saliera del establecimiento y les contestó que no por qué para que nos dieran motivo o algún tipo de orden y la reacción fue ah no vas a salir y se metieron sin ningún permiso ni autorización, ningún tipo de orden. Berenice, denuncia abuso de autoridad

En el altercado, la novia del hombre a quien intentaban detener, sin ninguna orden de aprehensión, comenzó a grabar con el celular. Al percatarse de esto, el comisario, con un manotazo, le arrebató el teléfono. Al mismo tiempo, los demás oficiales comenzaron a forcejear con ellos. Aseguran que resultaron con lesiones.

Fuimos a tomar parte médico de los tres, de mi amigo, de su novia y míos, y a la muchacha sí la mandaron hacerse radiografías del cuello, porque en el forcejeo a la muchacha sí la zangolotean fuertemente. Berenice, denuncia abuso de autoridad

Berenice relata que el pasado domingo estuvo a punto de ser arrollada por un vehículo que circulaba a exceso de velocidad. Dice que todo ocurrió ante la mirada de una agente de la Policía Vial del municipio, que no hizo nada por detener al conductor. Reconoce que le reclamó, lo que desató que a cambio recibiera amenazas y luego la irrupción en su negocio, por lo que ahora teme represalias.

Porque con ese abuso de autoridad que tuvimos el día de ayer, qué me espera, con quién le voy a tener confianza si primero levanté un reporte y vinieron a hacerme eso aquí en el negocio, al ir otra vez a levantar una denuncia si el mismo comandante fue él que vino a hacerme aquí, ¿dónde puedo ir yo a levantar una denuncia? Berenice, denuncia abuso de autoridad

¿Qué acciones legales existen frente a un presunto abuso de autoridad?

La propietaria del negocio asegura tener todo en regla, por lo que no había ningún motivo para que irrumpieran en su pizzería.

Este medio de comunicación acudió a la Comisaría de Juanacatlán a buscar la versión de los involucrados, pero se informó que no tenían equipo de comunicación social que diera una respuesta. Sin embargo, de manera extraoficial, fuentes cercanas a la comisaría relataron que fueron ellos quienes recibieron amenazas.

Al momento, no hay denuncia formal ante la Fiscalía por este altercado.

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

