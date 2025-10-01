Fallece Pianista y Compositor Tapatío David González. Esta es su Trayectoria
El joven pianista nacido en Guadalajara David González Ladrón de Guevara falleció a los 28 años
David González Ladrón de Guevara era ejemplar por su lucha y conmovedor por su arte. Él mismo se definía como inquebrantable.
El pianista y compositor tapatío, quien logró evadir las barreras del síndrome de Miller, ha fallecido. Desde temprana edad supo tomar con optimismo su discapacidad motriz y auditiva.
Este fue su mensaje durante el reconocimiento que recibió a los 17 años en el Palacio Municipal de Guadalajara
Pues que la discapacidad no es tanto física, sino mental, tú decides y aceptas la discapacidad como un obstáculo o salir adelante... a veces tus defectos son los que te dan un valor agregado y te proyectarán a donde tú quieras llegar
David González siempre dio ejemplo de superación.
¿Qué legado dejó David González Ladrón de Guevara en la música?
El joven tapatío llegó hasta Japón, Austria, Alemania y Canadá, donde asombró con su estilo además, obtuvo el Premio Nacional de la Juventud en 2013, en la categoría Discapacidad e Integración.
El joven también es la inspiración del documental Concierto para cuatro manos. David fue inquebrantable, pero tuvo que partir con apenas 28 años.
Jorge Ocegueda / N+
