Fallece Pianista y Compositor Tapatío David González. Esta es su Trayectoria

David González Ladrón de Guevara era ejemplar por su lucha y conmovedor por su arte. Él mismo se definía como inquebrantable.

El pianista y compositor tapatío, quien logró evadir las barreras del síndrome de Miller, ha fallecido. Desde temprana edad supo tomar con optimismo su discapacidad motriz y auditiva.

Pianista nacido en Guadalajara falleció a los 28 años. Foto: @Davidgonzalezldeg

Este fue su mensaje durante el reconocimiento que recibió a los 17 años en el Palacio Municipal de Guadalajara

Pues que la discapacidad no es tanto física, sino mental, tú decides y aceptas la discapacidad como un obstáculo o salir adelante... a veces tus defectos son los que te dan un valor agregado y te proyectarán a donde tú quieras llegar David González siempre dio ejemplo de superación.

¿Qué legado dejó David González Ladrón de Guevara en la música?

El joven tapatío llegó hasta Japón, Austria, Alemania y Canadá, donde asombró con su estilo además, obtuvo el Premio Nacional de la Juventud en 2013, en la categoría Discapacidad e Integración.

El joven también es la inspiración del documental Concierto para cuatro manos. David fue inquebrantable, pero tuvo que partir con apenas 28 años.

