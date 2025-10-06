"Me Duele No Haber Estado Ahí": Mamá de Daniela, Joven Asesinada en Zapopan, Rompe el Silencio

Ana, la madre de Daniela Julieth, joven proveniente de Puerto Vallarta que fue asesinada a puñaladas en la colonia Paseos del Sol, Zapopan, compartió el dolor que siente tras la pérdida de su hija.

Y es lo que me duele más, no haber estado ahí para haberla defendido y haber hecho algo por ella Ana, madre de Daniela Julieth.

En exclusiva para N+ Guadalajara, la familia de Daniela habló del dolor que ha dejado su ausencia. July, como cariñosamente le llamaban, apenas tenía un año de haber dejado su hogar en Puerto Vallarta, y hoy luce con arreglos florales y veladoras.

El deseo de July era prepararse como nutrióloga y entrenadora deportiva, quedarse un año más en Jalisco y después migrar del país.

Sentimos feo porque nos dolía, porque estaba lejos, mi esposo y yo le dijimos en varias ocasiones que se la pensara bien porque estaba peligroso, pero ella tomó su decisión porque quería estar mejor, que porque allá en Guadalajara había más beneficios para su carrera Ana, madre de Daniela Julieth

Familia de Daniela recuerda sus últimas llamadas

Con una mirada vacía y el dolor a flor de piel, todavía recuerdan las últimas llamadas telefónicas. Tras la fuerte tormenta del 20 de septiembre en Puerto Vallarta, July llamó a su familia para saber cómo estaban.

Días después, estuvo en contacto con su hermana que había cumplid años. Pero el 23 de septiembre, July subió a redes sociales una fotografía mostrando una gelatina y un plátano que uno de sus pacientes le había regalado.

Entonces yo vi que puso esa foto, como a los 10 o 15 minutos entra mi hija, una de mis hijas, entraron, y me dijo 'mami', con una llamada por Instagram, y le dije yo '¿qué?', me dice 'quieren hablar contigo', le dije '¿quién es?', me dice que es una amiga de July, y ya le contesté yo la llamada a la muchacha, y la mera verdad, yo me negué porque le dije 'es que no es cierto, esto no puede ser, yo acabo de ver que mi hija puso una foto' Ana, madre de Daniela Julieth

La casa donde habitaba July en Zapopan ya había sido vulnerada por Marco Alexander 'N', quien con un cuchillo táctico atacó a la joven de 23 años.

Nosotros ni siquiera queremos pensar en el momento que sufrió mi hija, esa costa tan horrible, una pesadilla, que al final de cuentas es una realidad, pobrecita de mi hija Heraclio, padre de Daniela Julieth

Asesinato de Daniela no ha sido registrado como un feminicidio

Al no haber ningún tipo de relación entre July y su asesino, no se le consignó por feminicidio.

Que se presione para que se reclasifique ese dato de homicidio a feminicidio, la pena máxima sin privilegios de nada, no creo que se merezca privilegios esa persona Heraclio, padre de Daniela Julieth

