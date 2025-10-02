Fiscalía Buscará Castigar el Asesinato de Daniela Julieth en Jalisco como Feminicidio

La Fiscalía de Jalisco sí buscará que el asesinato de Daniela Julieth se castigue como feminicidio.

Reconocen que no tenían los suficientes elementos contra Marco Alexander, por lo que se le imputó y vinculó por homicidio calificado con las agravantes de alevosía y ventaja.

Desde luego que vamos a buscar reunir los requisitos necesarios que nos exige el Código Penal para poder manejar un posible feminicidio. De acuerdo con las primeras investigaciones y con los datos y dictamen psicosocial que nos fue emitido, no nos alcanzaba para poder imputar por feminicidio Salvador González de los Santos, fiscal del estado.

Sin embargo, el funcionario señaló que se buscará que durante los seis meses de la investigación complementaria se reúnan todos los elementos que pide el Código Penal para la reclasificación del delito a feminicidio.

¿Cómo ocurrió el asesinato de la joven nutrióloga en Zapopan?

Marco Alexander ingresó hasta el dormitorio de Daniela Julieth la noche del 23 de septiembre y, con un cuchillo táctico, la atacó en múltiples ocasiones, provocando su muerte.

