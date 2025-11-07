Familia de Jonathan, Joven de 13 Años Desaparecido en Tlajomulco, Exige su Localización con Vida

Con desesperación y entre lágrimas, la familia de Jonathan Alberto Oliva Álvarez, un niño de 13 años desaparecido desde el pasado 13 de octubre en la colonia Valle de Tejeda, en Tlajomulco de Zúñiga, pidió su pronta aparición con vida.

No es un número más. Es mi familia, es un niño que necesitamos en nuestra familia Familiar de Jonathan Alberto Oliva

Jonathan salió a la tienda y no volvió.

Yo le hago llamada por teléfono por WhatsApp y por Messenger, y él ya no contesta. Entonces, a las 12:00 de la noche vuelvo a mandarle mensaje por WhatsApp, y él ya no contestó Brenda Álvarez, madre de Jonathan

Jonathan es uno de los seis jóvenes desaparecidos en Tlajomulco

De acuerdo con los familiares, Jonathan es uno de los seis menores desaparecidos en los últimos dos meses en las inmediaciones de la misma colonia. Dos de ellos ya fueron localizados con vida, pero de Jonathan no se había difundido ficha de búsqueda hasta el 6 de noviembre.

Durante la manifestación, los allegados exigieron acciones concretas de las autoridades.

Pues sí le pido a la gente que lo tenga, pues que me lo regrese, o sea, porque siempre pasa lo mismo: se pierden niños y, pues no, nunca saben quién fue Brenda Álvarez, madre de Jonathan

En el lugar, Javier Lechuga Millán, coordinador de Desarrollo Político de Atención a Problemática de la Secretaría General de Gobierno, informó que se brindaría atención a la familia y que la vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, los atendería de manera personal.

Entonces sí pido que la ley haga algo por todos esos niños que no están en sus casas Brenda Álvarez, madre de Jonathan

“Vivo se lo llevaron, vivo lo queremos”, gritaron los familiares durante la protesta.

Yunuen Mora / N+

