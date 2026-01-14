Familia Entrega Tortuga Casquito a Autoridades en Puerto Vallarta

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que una familia que encontró una tortuga casquito en Puerto Vallarta, Jalisco, entregó de manera voluntaria a este ejemplar a las autoridades correspondientes, por lo que ahora, el reptil se encuentra en una Unidad de Manejo para la Vida Silvestre.

Noticia relacionada: Detienen al Presunto Responsable del Robo de 40 Tortugas ‘Casquito’ en Puerto Vallarta

Cabe mencionar que esta tortuga es endémica de México, por lo que es considerada un animal en peligro de extinción, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana que identifica y clasifica especies de flora y fauna silvestres en riesgo (NOM-059-Semarnat-2010).

Hay un hombre detenido por el robo de tortugas casquito en 2024

En junio de 2025, en Ciudad de México, tras un operativo en conjunto con la Profepa y la FGR, fue detenido un presunto ladrón de 40 tortugas casquito, las cuales habían sido robadas del Centro Universitario de la Costa (CUCosta) de la Universidad de Guadalajara (UDG), en Puerto Vallarta.

Según autoridades, el robo sucedió el 9 de diciembre de 2024, en laboratorios del CUCosta, por lo que se llevó a cabo la aprehensión de Juan ‘N’. Sin embargo, las tortugas no fueron recuperadas y se desconoce su condición.

El robo de estas tortugas ocurrió bajo el pretexto de realizar una inspección oficial, pero tras el análisis de la documentación presentada, se descubrió que la supuesta visita oficial nunca fue programada.

La detención de Juan ‘N’ en 2025, representó un avance en la lucha contra los delitos ambientales, en especial el tráfico de especies silvestres, según la Profepa.

Es importante resaltar que la tortuga casquito es única, considerada la más pequeña del mundo, no sobrepasa los 10 centímetros de largo. Su entorno es muy reducido, ya que no hay muchos cuerpos lagunares.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: