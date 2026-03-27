Familiares y Amigos se Despiden de Catalina, Niña que Murió Atropellada en El Sauz, Guadalajara

Catalina, la niña de 5 años que murió en un accidente vial en Guadalajara, luego de que un auto empujó a una camioneta tras chocar contra ella al dar una vuelta prohibida, ya fue despedida por sus familiares.

Nota relacionada: Entregan el Cuerpo de Catalina, Niña de 5 Años que Murió en Accidente Vial de Guadalajara

Cata, como la llamaban sus seres queridos, iba a tener su cumpleaños en junio, pero el 25 de marzo falleció tras ser atropellada en la colonia El Sauz.

En un pequeño ataúd blanco descansaban sus restos, que eran velados por su joven madre y sus familiares.

"Era muy linda, ella era muy linda, le gustaban muchas cosas, le gustaba mucho jugar y armar rompecabezas, era lo que más le gustaba hacer", dijo Reyna, la tía de Catalina.

Lo que por casi 5 años fue su casa, fue decorada con globos blancos y rosas, con sus juguetes y ropa favorita, así como sus mejores fotografías. Poco a poco los familiares y amigos de Catalina llegaron con ofrendas florales para dar el pésame a su mamá, que aún se apreciaba conmocionada.

La familia aún busca esclarecer el caso y que se haga justicia

En medio del luto que vive esta familia, también está la exigencia de justicia por esta tragedia, ya que piden investigaciones a fondo sobre cómo ocurrió el accidente y quién es el verdadero responsable.

"Estuvieron diciendo que fue un vehículo el que le pegó, pero no traía golpes como de un lado, para que hubieran dicho que un coche lo golpeó antes, que fue el que ocasionó el accidente. Él venía con mucha velocidad y venía otro carro de otro lado y se ve como que quería pasar, pero se frena y fue que no controló el volante, pero no se ve que el coche le pegue", mencionó la tía.

La abuela de Catalina no sabe que su nieta falleció

La abuela de Catalina permanece hospitalizada en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, donde es atendida por las graves lesiones con las que resultó tras ser arrollada junto con la menor.

"Pero mi mamá nos pregunta que cómo está su niña, que si está bien, y nosotros le decimos que sí, que la niña se encuentra bien, porque no hemos podido decirle, no hemos tenido las palabras para decirle, ella ocupó una cirugía y nos dijeron que si entra a cirugía y ella tiene miedo, puede que tenga problemas con la anestesia", explicó Reyna.

Personal de la Comisión Ejecutiva y Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco visitó a la familia para abrir un expediente y brindarles el apoyo necesario, ya que hasta el momento, la familia ha corrido con los gastos en tanto se llevan a cabo las investigaciones.

Priscilla Velasco / N+

Historias recomendadas: