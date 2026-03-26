Entregan el Cuerpo de Catalina, Niña de 5 Años que Murió en Accidente Vial de Guadalajara

Fue entregado a sus familiares el cuerpo de Catalina, la niña de apenas 5 años que murió el 25 de marzo como víctima colateral de un accidente vial ocurrido en Guadalajara, luego de que un automóvil dio vuelta prohibida y chocara contra una camioneta donde estaba cerca con su abuela, quien resultó lesionada.

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La madre de la menor, junto con uno de sus tíos, acudieron al Servicio Médico Forense para reconocer y reclamar el cuerpo. En tanto, su abuela, quien resultó con lesiones graves, permanece hospitalizada en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, a donde fue trasladada 24 horas después del percance.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

De acuerdo con la información recabada, ambas se encontraban en la banqueta de la Avenida Patria, al cruce con la calle Isla Antigua, en la colonia El Sauz, cuando una camioneta fue proyectada hacia ellas tras ser impactada por un automóvil sedán que realizó una vuelta prohibida.

Familiares de la víctima señalaron vía telefónica que, hasta el momento, no han recibido apoyo por parte de la aseguradora de la camioneta involucrada para hacer frente a los gastos derivados del accidente.

En el lugar de la tragedia, vecinos y comerciantes de la colonia El Sauz colocaron globos, peluches y veladoras en memoria de Catalina, en un hecho que ha generado consternación entre peatones de la zona.

Sin embargo, la dinámica vial en el sitio no ha cambiado. A más de 24 horas del accidente, no se registró presencia policial ni de autoridades de vialidad para supervisar el respeto a los señalamientos, mientras que algunos automovilistas continúan realizando vueltas prohibidas, incluso reconociendo la infracción.

La familia de Catalina permanece en duelo y se encuentra a la espera de poder darle el último adiós a la menor, cuyo velorio se prevé en las próximas horas.

Priscilla Velasco / N+

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