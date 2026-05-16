Dan el Último Adiós a las Mujeres que Fallecieron en la Explosión de Amatitán, Jalisco

El municipio de Amatitán continúa de luto tras la explosión registrada durante las fiestas patronales, tragedia que dejó víctimas mortales y varias personas lesionadas. Este fin de semana familiares y amigos comenzaron a despedir a dos de las mujeres que perdieron la vida a consecuencia de las quemaduras sufridas durante el incidente.

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Las dos mujeres fallecidas fueron veladas en Amatitán

Sobre la calle Lerdo de Tejada, en el centro del municipio, es velado el cuerpo de la señora Teresita, de 52 años de edad, quien falleció luego de permanecer hospitalizada debido a las lesiones de segundo y tercer grado que sufrió tras la explosión.

Seres queridos, vecinos y personas cercanas a la mujer acudieron al domicilio para acompañar a la familia y darle el último adiós antes de que sea llevada a su sepultura en las próximas horas.

¿Cuántas personas fallecieron tras la explosión?

De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades, hasta el momento son dos las personas fallecidas por este hecho. Además de Teresita, también murió Olga, una joven de 22 años que ayudaba en el puesto de salchipulpos y papas instalado durante las festividades patronales. La joven también está siendo velada por sus familiares en otra zona del municipio.

Ambas víctimas murieron mientras recibían atención médica por las graves quemaduras provocadas por la explosión, la cual conmocionó a habitantes de esta región de Jalisco.

Cuatro personas continúan hospitalizadas

Las autoridades informaron además que 11 personas resultaron lesionadas, de las cuales cuatro continúan hospitalizadas en estado delicado. Entre ellas se encuentra Don José, esposo de Teresita, quien permanece recibiendo atención médica especializada.

En Amatitán prevalece un ambiente de tristeza y consternación. Familias enteras aún intentan asimilar lo ocurrido durante las celebraciones patronales, en una tragedia que marcó profundamente a la comunidad.

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