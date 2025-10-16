Feminicida Permanecerá en Prisión por Más de 30 Años Tras Asesinar a su Pareja en Tlajomulco

Un hombre estará más de 30 años en prisión por haber asesinado a su pareja en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el fraccionamiento Lomas del Mirador. Lo que comenzó como una relación de pareja terminó en gritos, maltratos físicos y psicológicos por parte de este hombre, quien decidió asesinar a su pareja un 16 de octubre de 2020.

¿Qué se sabe del feminicidio donde participó Luis Alberto ‘N’?

El hombre, identificado como Luis Alberto ‘N’, acabó con la vida de su pareja después de una discusión. Ese día, Luis Alberto sacó un arma de fuego hechiza y de un disparó hirió a su pareja; posteriormente huyó.

Las investigaciones de la Fiscalía de Jalisco lograron acreditar que Luis Alberto ‘N’ fue el responsable del feminicidio de su pareja sentimental, logrando que lo sentenciaran a 32 años de prisión, así como al pago de una multa de poco más de 451 mil pesos.

Aunque, de acuerdo con el Código Penal del Estado de Jalisco, se deben establecer penas de entre 40 y 70 años de prisión para toda aquella persona que cometa el delito de feminicidio.

