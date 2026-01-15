Confirman Antecedente de Robo de Vehículo contra Alberto ‘El Prieto’

El Fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, confirmó que había un antecedente de robo de vehículo equiparado contra Alberto ‘El Prieto’, por lo que en su momento, le fue girada una orden de aprehensión, sin embargo, quedó sin efecto.

Nota relacionada: Suman Ocho Vehículos Asegurados por Balacera en Zapopan contra 'El Prieto'

Contra él, sin embargo, se libró la orden de aprehensión, se detuvo, no se decretó la orden de aprehensión, se ampara y el juez concede el amparo y queda sin efecto Salvador González de los Santos, Fiscal de Jalisco

Cabe señalar que todavía no han localizado a los causantes de la emboscada en contra de Alberto El Prieto, quien fue atacado a balazos junto a su hija Sara, de 16 años, así como a su escolta Florencio.

También continúan en análisis los más de dos mil casquillos balísticos calibres 223., 9., 40. y 380., asegurados en la escena del crimen.

Todavía no tenemos identificación de personas, tomando en cuenta que ni siquiera tenemos los resultados de los peritajes Alfonso Gutiérrez Santillán, Vicefiscal de Investigación Criminal de Jalisco

Después de estos hechos ocurridos el 29 de diciembre de 2025, en el cruce de la Av. Topacio y la calle Brillante, decenas de casas presentaron daños a causa del fuego cruzado.

Familias afectadas tras ataque armado serán apoyadas económicamente

Por su parte, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, aseguró que las familias afectadas podrán recibir un apoyo económico.

Y que nos platiquen cuáles son los daños que tienen, y en lo que podamos apoyarlos, los vamos a apoyar. Desconozco qué es, lo que yo he visto hasta la fecha por los medios y las fotografías, es cristales. Algunas fachadas en lo que fue por donde ingresaron los balazos Juan José Frangie, alcalde de Zapopan

Por otro lado, la Fiscalía de Jalisco pidió colaboración a su homóloga de Michoacán, ya que los siete vehículos asegurados, y que estuvieron involucrados en el tiroteo, tenían placas de este estado.

Moisés Hernández / N+

Historias recomendadas: