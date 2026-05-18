Fatal Choque Múltiple en la Autopista Tepic - Guadalajara; Hay un Fallecido y 44 Heridos

Un aparatoso accidente múltiple registrado durante la madrugada de este lunes 18 de mayo sobre la autopista Tepic–Guadalajara dejó como saldo preliminar una persona fallecida y al menos 44 personas heridas. El percance ocurrió a la altura del kilómetro 33, en el entronque hacia el municipio de Tequila.

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¿Cuántos vehículos involucrados hubo en choque múltiple?

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades, en el choque estuvieron involucrados dos autobuses de pasajeros, un camión tipo torton y un automóvil compacto. La magnitud del impacto movilizó a paramédicos y elementos de distintas corporaciones de rescate hacia la zona para atender a las víctimas y realizar labores de auxilio.

Las autoridades informaron que de un total de 44 pasajeros involucrados, cinco personas resultaron con lesiones graves, mientras que 35 presentaron heridas de consideración regular y otras 4 sufrieron lesiones leves. Además, se confirmó la muerte de una persona en el lugar de los hechos.

¿Cómo ocurrió el accidente?

Debido a la gravedad del accidente, las unidades de emergencia continuaron realizando labores de valoración médica y revisión de los vehículos involucrados durante la madrugada. La circulación en la zona también se vio afectada mientras se efectuaban las maniobras para retirar las unidades siniestradas y permitir las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento no se han dado a conocer las identidades de las víctimas ni las posibles causas que originaron la colisión múltiple. Autoridades ya iniciaron las indagatorias para determinar cómo ocurrió el percance sobre esta vía que conecta a Guadalajara con la zona norte del estado y Nayarit.

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