Fuerte Choque Múltiple en Periférico Deja a una Persona Fallecida; Esto se Sabe

Se registra fuerte accidente vehicular en el municipio de Tonalá en Jalisco

Un aparatoso accidente múltiple se registró sobre el periférico en sentido de Tonalá hacia Guadalajara, a la altura de la conocida curva de Los Conejos. El hecho dejó como saldo preliminar una persona fallecida

De acuerdo con los primeros reportes, en el choque estuvieron involucrados un vehículo tipo tortón, una grúa, siete automóviles particulares y una motocicleta. La magnitud del percance provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia que acudieron de inmediato para brindar apoyo.

Se informa de 10 vehículos involucrados. Foto: N+

Información preliminar señala que la víctima mortal es un adolescente de 16 años que viajaba a bordo de la motocicleta; de la misma manera se mencionó sobre un detenido, el cual se mostró agresivo y bajo los efectos de bebidas embriagantes

¿Quienes están atendiendo la emergencia vial en Tonalá?

Actualmente, personal de la Comisaría, de Protección Civil y Bomberos de Tonalá, así como de la Jefatura Operativa Prehospitalaria, se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia y realizando las labores correspondientes. Al momento se reporta un cierre total en la zona

