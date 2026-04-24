Hablan Vecinos y Familiares del Exmilitar que Amenazó a su Pareja con Detonar una Granada

Después de que se dio a conocer que un exmilitar amenazó a su pareja con detonar una granada en su casa, en la colonia Brisas de Chapala, en el municipio de Tlaquepaque, vecinos y familiares dieron su versión de los hechos.

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Algunos vecinos mencionaron que veían a la pareja peleando en la calle, mientras que otros confirmaron que no escuchaban ningún ruido mientras estaban dentro de la casa de la mujer.

Un familia compartió que en una ocasión, el exmilitar golpeó a otro sujeto, pero que nunca lo vio peleando con su pareja, cerca de su vivienda ubicada entre Lauro Badillo Díaz y Nueva York.

“Con ella nunca había tenido problemas como ahora. No pasaba de una discusión entre ellos, no pasaba de ahí. Según yo, la granada era de humo, o sea, había dos: una era de humo y otra de fragmentación. Creo que nada más reportaron una, a la otra no sé qué le hayan hecho”, mencionó un familiar.

El mismo familiar señaló que presuntamente, tras una discusión con él, se salió a la calle y su pareja lo alcanzó y le gritó que se regresara a la casa, luego le aventó un casco y algunas cosas en el rostro, pero también mencionó que él le jaló el cabello, lo que hizo que cayera al piso y se golpeara la cabeza.

“Nunca se habían escuchado gritos, o sea, ni uno, ni siquiera se daba cuenta cuando ellos estaban enojados porque nunca se escuchaba nada”, explicó una vecina.

El exmilitar escapó y su pareja fue trasladada a recibir atención especial

Al lugar de los hechos llegaron policías de Tlaquepaque por un reporte de violencia familiar, pero al llegar, se encontró el artefacto explosivo, por lo que pidieron el apoyo al equipo especializado.

La mujer fue llevada a la Unidad Especializada de Violencia Intrafamiliar y de Género, mientras que el hombre, quien llevaba un mes viviendo en casa de su pareja, escapó y es buscado por la Fiscalía de Jalisco.

Yunuen Mora / N+

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