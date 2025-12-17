¿Cuál Será el Precio de las Placas Vehiculares en 2026 en Jalisco?

La carga impositiva para quienes tienen vehículo o quieran adquirir uno usado será agridulce en 2026.

Se prevén algunos incrementos en conceptos diversos, mientras que en otros se mantiene la tarifa cero, como es la verificación vehicular.

Placas costarán $2,502 y verificación gratis.

El refrendo vehicular pasará de 900 a 1,000 pesos.

El refrendo para motos sube de 385 a 600 pesos, es decir, un aumento del 55 por ciento.

La licencia para motociclista será de 600 pesos para motos tipo A1 y A2; para A3, el costo de la licencia por cuatro años será de 1,000 pesos.

Persiste la obligatoriedad de la aportación a la Cruz Roja, que será de 40 pesos, y de 60 pesos para el Hogar Cabañas.

La licencia de conductor de vehículo pasa de 882 a 913 pesos.

Las placas para vehículo de uso particular costarán en 2026 dos mil 502 pesos. Foto: N+

Las placas para vehículo de uso particular costarán en 2026 dos mil 502 pesos. La prórroga autorizada para que las placas sean gratuitas tiene como condición que se pague el refrendo 2025 antes de que termine este año.

Próximo año para ir a hacer su trámite de canje de placas sin que esto les implique una multa o una sanción de enero a marzo; es decir: hay un tiempo de gracia, pero lo que sí tienen que tener es su refrendo pagado

Gabriela Cárdenas Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda

¿Cómo será el panorama para quienes deseen comprar un auto usado?

La mala es que pagará el llamado impuesto sobre la adquisición de vehículos automotores usados. La buena es que prevalece la misma tarifa de cálculo vigente en 2025. La cuota se basa en el rango de precio del automotor; la más alta corresponde a vehículos que cuestan desde 160,918 pesos en adelante, con una cuota de 8,926 pesos.

