8 Personas Han Sido Detenidas en Operativos de Préstamos Gota a Gota en Jalisco

Son ya ocho los detenidos con el operativo interinstitucional contra los préstamos “gota a gota”, siete de ellos extranjeros.

Las dos detenciones más recientes se registraron la tarde de este viernes en la zona de Analco, tras recibir un reporte anónimo en el 089.

Donde alertaban de varias personas que exigían de forma violenta dinero a comerciantes del barrio de Analco.

Se identifican con una credencial expedida por el país de Colombia, al verificar el estatus la propia dependencia federal nos indica que están en el país de México de forma irregular Policía del Estado, Secretaría de Seguridad

Se trata de Klide “N”, de 27 años, y Juan “N”, de 39, quienes al ver la columna del dispositivo intentaron escapar; sin embargo, fueron detenidos.

Como marca el protocolo, antes de quedar a disposición del Instituto Nacional de Migración, fueron llevados a un parte médico en la Cruz Roja del Parque Morelos.

Este nuevo modelo de operativo de control y verificación migratoria comenzó el 7 de enero, para frenar también las llamadas “rifas colombianas”.

¿Quienes han sido detenidos en el operativo?

En el primer recorrido en Valle de los Molinos, en Zapopan, se logró capturar a Arturo “N”, de 31 años, y a Andrés “N”, de 38 años, ambos de supuesto origen colombiano, señalados por presunto cobro de dinero mediante engaños. Mientras que en la zona del mercado de Abastos se logró detener a Dainer “N”, de 21 años, de nacionalidad venezolana.

Dos días después, de nueva cuenta en Valle de los Molinos, fue asegurado Daniel “N”, de 26 años, alias El Parce, también colombiano, a quien se le relacionó con la operación de minicasinos callejeros.

Este jueves, en la colonia Americana, fue detenida una pareja que también exigía dinero mediante amenazas a comerciantes. Se trata de Giovanni “N”, alias El Berraco, de origen colombiano, y Danna Paola “N”, de nacionalidad mexicana.

El operativo está integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado, Policía Municipal, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal del Instituto Nacional de Migración.

Alejandra Parra Grande / Las Noticias N+

