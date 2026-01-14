Ofrecen Descuento para Pagar el Refrendo 2026 en Jalisco; Te Decimos la Fecha Límite

El gobierno de Jalisco anunció descuentos para contribuyentes que buscan ponerse al corriente con sus obligaciones, como es el pago del refrendo, el cual será del 5% si se paga entre los meses de enero y febrero de 2026.

Este año, las autoridades informaron que el costo del refrendo se mantendrá en mil pesos para los automóviles, mientras que para motocicletas será de 600 pesos, pago que incluye la verificación vehicular sin costo adicional.

¿Cuáles son los descuentos en los pagos?

Se aplicará el 5% de descuento por pronto pago del refrendo si se hace en línea durante enero y febrero.

de descuento por pronto pago del si se hace en línea durante enero y febrero. Habrá un 60% de descuento en el pago en línea de multas estatales, fotoinfracciones y recargos durante enero y febrero, incluso el 50% si el pago es presencial.

de descuento en el pago en línea de estatales, fotoinfracciones y recargos durante enero y febrero, incluso el si el pago es presencial. Se aplicará el 70% de descuento en el trámite de cambio de propietario durante todo el año.

Además, quienes ya pagaron su refrendo 2025 y no han cambiado sus placas, pueden hacerlo de forma gratuita durante enero, febrero y marzo, conforme a un calendario por terminación de placa.

Durante la primera semana de enero de 2026, autoridades reportaron una recaudación de 188 millones de pesos por el pago del refrendo vehicular, un incremento de más del 12% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El canje de placas sí, verificación, y el pago, sí, nomás me faltaba la sustitución de las placas, es que se me pasó el tiempo y ya no, ya se acabaron las citas y ya no pude sacar cita el año pasado Juan, quien acudió a realizar el cambio de placas

