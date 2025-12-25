Ataque a Balazos en Navidad Deja a un Hombre Grave en la colonia Romita, en Tlaquepaque
Un hombre fue lesionado con al menos cuatro impactos de bala en ambas piernas tras un ataque armado dentro de su vivienda en la colonia Romita, en Tlaquepaque
La tranquilidad de la Navidad se vio interrumpida en la colonia Romita, en el municipio de Tlaquepaque, luego de que un hombre fue atacado a balazos al interior de su domicilio.
Los hechos ocurrieron en una finca de un solo nivel ubicada en los cruces de las calles Gorrión y Durazno, donde la víctima, quien vivía sola, se encontraba dormitando en su habitación cuando, durante las primeras horas del día, varios sujetos ingresaron al inmueble y le dispararon en ambas piernas.
Fue uno de sus sobrinos quien localizó al hombre gravemente herido y desangrándose, por lo que de inmediato solicitó apoyo a las autoridades. Policías municipales acudieron al lugar y acordonaron la zona en espera de los servicios médicos.
El hombre recibió al menos cuatro balazos
Paramédicos lograron sacar al lesionado en camilla y le brindaron los primeros auxilios a bordo de una ambulancia, al presentar al menos cuatro impactos de bala. Debido a la gravedad de las lesiones, fue trasladado a la Cruz Verde Marcos Montero, donde su estado de salud fue reportado como grave.
Elementos de la Policía de Tlaquepaque iniciaron las investigaciones correspondientes y analizaron cámaras de videovigilancia de la zona para tratar de identificar a los responsables y esclarecer el móvil de la agresión.
Hasta el momento se desconoce si la víctima había recibido amenazas previas. No se reportaron testigos que pudieran aportar información sobre los agresores o la ruta que tomaron tras huir del lugar.
