Hombre le Prende Fuego a su Hermano tras Tomar su Bicicleta sin Permiso en Guadalajara

Un joven en situación de calle terminó con quemaduras de primer y segundo grado en parte de su cuerpo, luego de que su propio hermano le prendió fuego por haber tomado su bicicleta sin permiso, en Guadalajara.

Los hechos ocurrieron sobre la colonia Lomas del Paraíso, cuando el joven tomó la bicicleta de su hermano sin permiso, y éste le prendió fuego. Sus gritos de agonía hicieron que los habitantes llamaran rápidamente al número de emergencias 911.

Una vez que llegó una ambulancia, paramédicos le brindaron las primeras atenciones al sujeto y lo trasladaron de urgencia hasta la Cruz Verde Dr. Delgadillo Araujo, en donde el joven les dijo que había sido su propio hermano quien lo agredió tras una discusión.

Creo que tomó prestada una bicicleta que no era de él, y le prende fuego. Le arrojó alcohol y le prendió fuego, el paciente, de momento presenta el 30% de superficie corporal quemada y se deriva a Delgadillo Araujo para su posterior recuperación Marisela Bautista Ramírez, paramédico de la Cruz Verde Guadalajara

La mayoría de las lesiones en la piel de la víctima, fueron en su pecho, así como en su espalda y ambos brazos.

La víctima decidió no denunciar a su hermano

Al momento de que las autoridades de la Comisaría de Guadalajara acudieron para saber más detalles de la agresión, el hombre no quiso proceder contra su hermano, de quien no se supo sus características ni su identidad.

