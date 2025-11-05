Hombre Buscaba Resguardarse del Frío y Termina Calcinado Tras Prender una Fogata en Tlaquepaque

Un hombre de 55 años, quien buscaba resguardarse del frío, encendió una fogata en la cochera de su vivienda y terminó calcinado, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El sujeto, identificado como ‘El Chaparrito’, falleció en su propia casa ubicada en la colonia Parques de la Victoria, sobre los cruces de Ángel el Zapopan Romero y Camino a Santibáñez.

Los hechos ocurrieron cuando el hombre prendió la fogata y se quedó dormido, pero el fuego se propagó por toda la casa. Los vecinos se dieron cuenta de las llamas y de la densa columna de humo, por lo que notificaron a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Cuerpos de emergencia, así como bomberos municipales, se trasladaron hasta el lugar para sofocar el siniestro. Después de haber apagado el incendio, inspeccionaron el inmueble y lograron confirmar el deceso de ‘El Chaparrito’.

‘El Chaparrito’ era acumulador, lo que facilitó el paso del fuego

A pesar de que la casa quedó en riesgo de colapsar, los bomberos descartaron daños colaterales, asimismo refirieron que el hombre vivía solo y era un acumulador, lo que propició que el fuego consumiera todo a su paso.

En este temporal que vienen los frentes fríos, de verdad que la gente acostumbra a hacer fogatas para refugiarse del frío, y muchas veces es falta y más si es acumulador de basura, pues se le fue, pero ciencia forenses se hará cargo de esta situación Luis Enrique Mederos Flores, Director de Protección Civil y Bomberos de Tlaquepaque

Por este incendio, no se requirió la evacuación de personas. Familiares del hombre acudieron hasta la zona para identificarlo, antes de que peritos forenses lo trasladaran hasta sus instalaciones.

