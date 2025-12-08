Hombre que Intentó Ingresar Armado a Zona Naval de Puerto Vallarta Permanece Hospitalizado

El hombre que intentó ingresar a la Décima Segunda Zona Naval de Puerto Vallarta el 6 de diciembre, está siendo atendido en un hospital militar, luego de que presuntamente apuntó con un arma de fuego a elementos de la Secretaría de la Marina (Semar), quienes lo incapacitaron lesionándolo.

Noticia relacionada: Registran Ataque con Arma en la Décimo Segunda Zona Naval de Puerto Vallarta; Hay un Lesionado

Salvador Zamora, Secretario de Gobierno de Jalisco, indicó que se tiene conocimiento de que fueron cuatro disparos que accionaron los elementos de la Semar, sin embargo, las autoridades correspondientes no les han informado cuántos impactos recibió el sujeto y en dónde.

Se tuvo que inmovilizar a la persona, al menos se escucharon cuatro disparos, los cuales no sabemos hasta hoy aún el estado de salud, esa es una información que se tiene por parte de la Secretaría de Marina, y esperamos que, pues nos informen en las próximas horas Salvador Zamora, Secretario de Gobierno de Jalisco

Cabe señalar que el sujeto quedó en calidad de detenido. Las autoridades de Jalisco indicaron que la Semar colabora con la Fiscalía General de la República para la investigación y esclarecer los hechos.

De forma extraoficial se dio a conocer que en el lugar quedaron algunos objetos del hombre, entre ellos una pistola tipo escuadra.

En el comunicado emitido por la Semar, se resaltó que el personal actuó conforme al manual del uso de la fuerza, aplicando medidas graduales hasta su control mediante disparos incapacitantes.

Karina Fuerte / N+

Historias recomendadas: