Desalojan a Hombre que Vivía en una Casa de Madera, Cartón y Plástico en Guadalajara

Luis Armando vivía en una casa hecha de madera, cartones y plásticos junto a las vías del ferrocarril, por la avenida Inglaterra y Enrique Díaz de León, en la colonia El Fresno, en Guadalajara, hasta que perdió su hogar durante un operativo de las autoridades para retirar viviendas irregulares.

El hombre tenía luz, televisión, herramientas de carpintería y hasta un horno de microondas. Se dedicaba a recolectar madera y hacer casas para perros y algunos muebles que después él mismo vendía.

Sin embargo, la mañana de este 5 de febrero, Luis Armando fue retirado en medio de un operativo, aunque mencionó que esta no es la primera vez que sucede, y ahora tendrá que buscar a dónde moverse nuevamente.

No, sí, o sea, le dan siempre chanza a uno de sacar sus pertenencias, ya después se llevan todo, es casi dos veces o una vez por año que me pasa. Yo me dedico a la carpintería, sí Luis Armando, hombre que fue desalojado

¿Qué pasó en las vías del ferrocarril?

En un operativo realizado por autoridades federales, estatales y municipales, se llevó a cabo el retiro de viviendas irregulares que se ubican a lo largo de las vías del tren de la Av. Inglaterra, en el tramo que comprende la avenida Enrique Díaz de León, y hasta 9 de Julio, en las colonias Moderna y Morelos, en Guadalajara.

Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Policías de Guadalajara y efectivos de la Fiscalía de Jalisco, fueron los que participaron en este operativo; apoyados con maquinaria pesada, realizaron el levantamiento de estas viviendas irregulares.

En algunos cruces de calles como Quetzal, Cóndor y Cisne, se cerró completamente el paso vehicular, sólo algunos trabajadores de empresas cercanas podían entrar caminando.

El material que se iba generando tras la limpieza se colocaba en camiones de carga para después trasladarlo a un tiradero. Las autoridades no reportaron personas detenidas ni contratiempos o hechos de inseguridad.

