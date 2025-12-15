¿Quién es el Homicida del Director del DIF de El Salto?

Ya le siguen la pista al homicida de Enrique Estrada Jiménez, quien fuera presidente del Sistema DIF de El Salto, asesinado la madrugada del viernes en su vivienda de la colonia Parques del Castillo.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que este crimen no quedará impune:

Ya tenemos las indagatorias completamente terminadas. Tenemos identificado a la persona que cometió este crimen. Yo espero que en los próximos días lo podamos tener ya detenido, no quiero adelantar mucho por motivos de la investigación y del arresto de esta persona, pero que sepa su familia que vamos a hacer justicia, que no vamos a permitir que el caso quede impune Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco

Aseguran que el móvil del homicidio fue un tema de carácter personal. Foto: N+

El mandatario confió en que en los próximos días pudiera anunciarse la detención del presunto homicida.

¿Cómo lograron identificar al presunto responsable del homicidio de Enrique Estrada Jiménez?

Las cámaras de videovigilancia que apuntaban hacia el exterior del domicilio del funcionario captaron a un sujeto salir corriendo, lo que habría sido fundamental para poder identificarlo.

Aseguró además que el móvil del homicidio fue un tema de carácter estrictamente personal y nada tuvo que ver con sus funciones en el DIF municipal de El Salto

Priscilla Velasco / Las Noticias N+

