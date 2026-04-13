A Más de Un Año, Identifican Perfiles Genéticos en Artículos de Víctimas del Rancho Izaguirre

Identifican perfiles genéticos en prendas de vestir aseguradas en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco

Nota relacionada: Colectivos de Búsqueda de Desparecidos Regresan al Rancho Izaguirre Con Autoridades Federales

A poco más de un año de que fueron localizados 18,847 indicios de artículos pertenecientes a víctimas de reclutamiento forzado en el sitio, como pares de calzado, pantalones, camisas o playeras, autoridades han recuperado 98 perfiles únicos de ADN.

Por ello fue autorizada una brigada de confrontas genéticas. Aún no se ha establecido la fecha, pero las personas que reconozcan alguna prenda pueden, en primera instancia, acercarse a los colectivos de buscadores.

En el Rancho Izaguirre recientemente se han realizado nuevos hallazgos, principalmente restos humanos, segmentos óseos y molares, ya trasladados al Centro Pericial Forense de la Fiscalía General de la República.

Colectivos señalaron que pronto podrían comenzar excavaciones. Foto: N+

Los indicios continúan en análisis por parte del Centro Federal Pericial Forense, de manera simultánea al procesamiento del predio señalado.

¿Cuál es el avance en la excavación tras el hallazgo en el Rancho Izaguirre?

Ulises Lara, Fiscal Especial en Asuntos Relevantes informó que hasta el momento el avance en superficie a 80 centímetros de profundidad es del 75%. Los peritos han detectado más puntos de interés a mayor profundidad, por lo que prevén prospecciones profundas de hasta tres metros bajo suelo.

Colectivos señalaron que pronto podrían comenzar excavaciones con maquinaria para prospectar el terreno

“Y donde se va a extraer, que ahorita se está empezando lo que es lo más, digamos, un poco delicado, que va a requerir un poco más de trabajo minucioso porque lo crítico, digamos, se está encontrando muchísimo más. Era lo que nosotros mencionábamos y por lo cual insistíamos en que se tenía que terminar los trabajos de prospección dentro del rancho, porque teníamos razón y lo están encontrando muchísimo más.” explicó Indira Navarro integrante de Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco

Una vez que termine el procesamiento total del interior del Rancho Izaguirre, los peritos de la Fiscalía General de la República comenzarán a trabajar en el exterior del predio.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: