Imputan a 3 Presuntos Integrantes de Banda Dedicada a Robar Relojes de Lujo en Guadalajara

Tres presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de relojes de alta gama en la Zona Metropolitana de Guadalajara, ya se encuentran internos en el Complejo Penitenciario de Puente Grande, luego de ser imputados por el delito de robo calificado a persona.

Noticia relacionada: Detienen a 3 Sujetos que Podrían Pertenecer a Banda de Roba Relojes de Alta Gama en la ZMG

Se trata de Rodrigo Daniel 'N', Juan Carlos 'N' y Luis Fernando 'N', quienes están relacionados con asaltos violentos registrados en la colonia Providencia, en Guadalajara. La imputación fue formulada por el Ministerio Público durante el desarrollo de la audiencia inicial.

No obstante, la defensa de los señalados se acogió a la ampliación del término constitucional de 144 horas, por lo que la audiencia de vinculación a proceso se reanudará el 6 de febrero.

De acuerdo con la información oficial, los tres sujetos fueron detenidos el pasado 29 de enero, durante un operativo implementado por la Policía de Jalisco, derivado de labores de inteligencia que permitieron ubicarlos como objetivos prioritarios, en el marco de una investigación por robos violentos en Providencia.

¿Cómo operaba este grupo delictivo?

Las indagatorias señalan que este grupo delictivo operaba mediante agresiones directas, además del uso de armas de fuego, para despojar a sus víctimas de relojes de lujo. Los detenidos, de 18, 24 y 58 años de edad, están relacionados con varias carpetas de investigación por hechos similares.

Actualmente, los tres imputados permanecen a disposición de la autoridad judicial, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Finalmente, autoridades exhortaron a las personas que hayan sido víctimas de esta banda a presentar su denuncia, lo que permitirá robustecer los procesos legales en contra de los señalados.

Moisés Hernández / N+

Historias recomendadas: