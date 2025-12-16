Incendio en Casa Deja 9 Miembros de una Familia Lesionados en Tlaquepaque

Una familia terminó lesionada después de que se suscitó un incendio al interior de su hogar ubicado en la colonia Lomas del Tepeyac, en San Pedro Tlaquepaque, el cual consumió el segundo nivel de la vivienda.

El incendio habría sido causado por una veladora y varias luces navideñas, dentro de la casa ubicada en las calles Magnolia de Garay y Gladiola. Se movilizaron diferentes cuerpos de emergencia, entre ellos Bomberos de Tlaquepaque, quienes a su llegada, hicieron todo lo que estaba en sus manos para sofocar el fuego.

Se trató de toda una familia que estaba dentro del domicilio pidiendo ayuda. Fueron 9 las personas que resultaron con lesiones provocadas por las llamas, entre ellas 3 menores de edad de entre 10 a 16 años, quienes presentaron quemaduras de primero y segundo grado.

Un hombre de 50 años fue trasladado en estado crítico de salud hasta una clínica del IMSS debido a sus lesiones.

Tres fueron trasladados a la Clínica 46 del IMSS en estado grave y tenemos uno, un masculino que también se encuentra muy delicado. Estructuralmente se está checando esa vivienda porque tenemos el riesgo de colapso de la misma, entonces viene Gestión de Riesgos para confirmar dos cosas: cómo ocurrió el incendio y la valoración estructural Luis Enrique Mederos Flores, Director de Protección Civil de Tlaquepaque

Policías de Tlaquepaque apoyaron en el resguardo de la zona, mientras las autoridades descartaron más personas afectadas a causa del siniestro y la inhalación de humo.

La casa quedó inhabitable debido a que el fuego consumió todo a su paso, mientras que las autoridades correspondientes determinarán si alguna finca cercana presentó alguna afectación colateral por las llamas, y de ser necesario, evacuar a sus moradores.

Un corto circuito en una de las extensiones navideñas y una veladora, son lo que podría haber originado este incendio que estuvo a punto de causar una desgracia.

Ivonne Alcántar / N+

