Incendio en el Cerro de la Bufa, en Zacatecas, Habría Sido Causado por una Colilla de Cigarro

Se registró un incendio forestal en el Cerro de la Bufa, en Zacatecas, el cual consumió tres hectáreas, durante la noche del 21 de diciembre, alrededor de las 7:30 de la noche, en las faldas de este emblemático cerro.

De acuerdo con datos de la Coordinación Municipal de Protección Civil, fue necesario el uso de agua a presión para sofocar las llamas.

Al lugar de los hechos acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Zacatecas, así como elementos del Departamento de Servicios Públicos del Ayuntamiento, quienes lograron sofocar el incendio.

Se presume que el incendio habría sido provocado por una colilla de cigarro encendida, por lo que las autoridades exhortan a la ciudadanía a no tirar botellas de vidrio y colillas de cigarro, ya que durante la temporada decembrina, los incendios forestales incrementan hasta un 30%.

Cabe mencionar que otro incendio ocurrió el 11 de noviembre, el cual consumió más de 500 hectáreas de pastizal y cosechas en Villa González Ortega, Zacatecas.

El fuego fue sofocado después de casi 24 horas después, sin embargo, no se reportaron personas lesionadas por este hecho.

Jorge Alberto Muñoz / N+

