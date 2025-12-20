Esto se Sabe de la Explosión en Luis Moya que Dañó una Patrulla de la Policía Estatal

El 19 de diciembre en Luis Moya, Zacatecas, se registró un estallido que provocó daños diversos a una unidad de la Policía Estatal Preventiva, de acuerdo con autoridades.

Noticia relacionada: Explosivos Atacan a Policía Estatal Preventiva en Luis Moya, Zacatecas y Dañan Patrulla

El hecho, no dejó lesionados y, según lo explicado por la Vocería de la Mesa Estatal, el estallido ocurrió cuando elementos de la policía acudían a atender un reporte en las inmediaciones del panteón municipal.

Al arribar al lugar, se suscitó el estallido que provocó afectaciones materiales a la unidad oficial. El personal policial resultó ileso Vocería de la Mesa Estatal

¿Qué se sabe de la explosión en Luis Moya?

Según información preliminar y compartida por la Vocería, podría haber indicios de que dicha agresión es una represalía derivada de un hecho ocurrido hace días, cuando la Policía Estatal fue agredida.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) lleva a cabo las investigaciones correspondientes para determinar las condiciones en que se suscitó el hecho Vocería de la Mesa Estatal

Al momento, se desconoce si hay detenidos por este hecho. Además, en su momento, se le solicitó a la población el evitar la zona donde ocurrió el accidente.

Las Noticias N+

Historias recomendadas: