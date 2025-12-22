Este es el Estado de Salud de los 6 Jornaleros Trasladados tras Accidente en Zacatecas

Los seis jornaleros que fueron trasladados a recibir atención médica durante la mañana del 21 de diciembre tras el mortal accidente que se registró en la carretera federal Número 45, a la altura del municipio Morelos, Zacatecas, se reportan estables, mientras que algunos de ellos podrían ser dados de alta este lunes.

No, pues que ya está un poco mejor, y ya los van a dar de alta más al ratito Samuel Flores, hijo de Patricio Flores, uno de los jornaleros lesionados

El hijo de Patricio Flores compartió a N+ Zacatecas que su padre iba a bordo del autobús, y a pesar de que actualmente su estado de salud es estable, todavía presenta múltiples contusiones en la parte media del cuerpo.

Pues casi no se puede levantar, no. Que le duele todo. Pues tiene heridas en la cabeza y luego se fracturó aquí en la paleta del lado izquierdo Samuel Flores, hijo de Patricio Flores, uno de los jornaleros lesionados

¿Qué pasó el día del accidente?

En el percance, 5 pasajeros murieron, 17 más recibieron atención médica en el lugar, y seis más fueron trasladados: 3 al Hospital General Doctor Haro Ávila, en Fresnillo, y 3 al Hospital General Luz Cosío, en Zacatecas.

Los familiares indican que el camión había partido desde el municipio de Mascota, Jalisco, con dirección a Río Florido, y se especula que el accidente fue derivado del presunto estado etílico del conductor de la unidad, por lo que exigen justicia.

Pues el camión, sí lo revisaban todo. Lo primero que pediría, pues precaución al manejar Samuel Flores, hijo de Patricio Flores, uno de los jornaleros lesionados

De acuerdo con familiares, la mayoría de los jornaleros pertenecen al municipio del Mezquital, en las zonas serranas del estado de Durango, y habían migrado a la comunidad de Río Florido, ubicada al noreste zacatecano, en busca de mejores oportunidades.

José Alfredo Esquivel / N+

