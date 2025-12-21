Autobús con Jornaleros de Nayarit Sufre Fatal Volcadura en Zacatecas; Hay 5 Muertos
El accidente también dejó a un menor lesionado en código rojo; además 14 personas tuvieron que ser atendidas en el lugar con contusiones leves
Una mortal volcadura se registró sobre la carretera federal 45, en Zacatecas. El hecho dejó a cinco jornaleros sin vida y seis más fueron trasladados en código rojo; entre ellos, hay un menor de dos años.
De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, el accidente ocurrió aproximadamente a las 06:00 de la mañana de este domingo. El autobús trasladaba a 30 jornaleros provenientes de Nayarit; la volcadura sucedió en el tramo carretero Morelos-Calera.
Sí, desafortunadamente recibimos el llamado por parte del C5 del sistema de emergencia 911, para atender este incidente… como tal una volcadura de un camión de transporte en el cual viajaban jornaleros originados de Nayarit
Jorge Luis Gallardo, Coordinador Estatal de Protección Civil
¿Qué se sabe de los jornaleros lesionados?
Tras la volcadura, 14 pasajeros presentaron contusiones leves, por lo que se les brindó atención médica en el lugar del accidente. El área quedó bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, quien determinará qué provocó el accidente.
¿A dónde iban los jornaleros?
Los jornaleros tenían como destino Río Florido en Fresnillo, Zacatecas, de acuerdo con los autoridades habían arribado al noroeste zacatecano a laborar en los campos de cultivo de la región.
Vienen a la pizca del chile, pues vienen a trabajar, claro, como como toda persona andan buscando el sustento para sus familias y desafortunadamente sufren este accidente
Jorge Luis Gallardo, Coordinador Estatal de Protección Civil
