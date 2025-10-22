Incendio en Guadalajara Deja Mujer Muerta y Dos Hombres Heridos

Una mujer falleció y otros dos hombres resultaron lesionados, después del incendio de una vivienda ubicada en el cruce de la Av. Colón y Longinos Cárdena, en la colomia Lomas de Polanco, del municipio de Guadalajara.

Las víctimas se encontraban al interior de la finca cuando comenzó el fuego, la mujer no logró salir y falleció por la inhalación del humo, de acuerdo a los primeros reportes.

Procedimos al rescate de dos masculinos y en una habitación encontramos el cuerpo de una femenina sin signos vitales. Se encontraba en el interior de una de las habitaciones, desconocemos su edad Esaúl Mojarro, elementos de Bomberos de Guadalajara

Ambos hombres heridos lograron salir, uno de ellos se encontraba grave, ya que presentó quemaduras en las vías aéreas (fosas nasales, faringe, laringe, tráquea, bronquios). Después de haber sido regulado a bordo de una ambulancia de la Cruz Verde, fue enviado a un puesto de socorros.

Mientras que del otro hombre herido, se reportó que su estado era regular.

En el interior se encontraban dos personas, una está delicada, se va a trasladar por la unidad OTIN y la otra persona está regular. El primero al parecer, trae vía aérea, quemaduras en vía aérea, se va a trasladar grave y el otro por inhalación va a estado regular Octavio Alonso Paramédico de la Cruz Verde

La vivienda incendiada era un sitio donde su dueño dejaba que la gente pernoctara

A decir de vecinos de la vivienda semi destruida, tiene un dueño, quien permite que la gente del barrio pernocte en el sitio, por si no tienen donde pasar la noche.

Es una casa muy descuidada y había personas que no, realmente puras personas que no se dedicaban a trabajar y mucha acumulación de basura y yo creo que es por ahí lo que pasó del incendio Humberto, vecino de la zona

Por el momento se desconocen las causas que originaron el fuego, cabe resaltar que dentro de la vivienda había una gran cantidad de basura.

Juan Pablo Ortega / N+

