Fuerte Incendio Consume una Nave Industrial en San Martín de las Flores, Tlaquepaque

Durante la mañana de este martes 9 de marzo, un fuerte incendio se propagó en una nave industrial de Tlaquepaque. Las llamas afectaron un área de 50 por 50 metros, según Protección Civil del Estado de Jalisco.

Esto se sabe del incendio

De manera preliminar, Protección Civil informó que el incendio ocurre dentro de una bodega del ramo alimenticio, ubicada en San Martín al Verde a su cruce con Noria, en la colonia San Martín de las Flores.

En el sitio, trabajan para sofocar el fuego bomberos de El Salto, Guadalajara y Tlaquepaque. No hay víctimas, pero la columna de humo es visible en varios puntos de la ciudad.

