Vendedor de Tejuino es Chocado por Auto en Guadalajara y Pierde Más de 50 Litros de la Bebida

Un hombre que se dedica a vender tejuino fue impactado por un vehículo sobre un túnel que va en dirección hacia la avenida México de sur a norte, que se encuentra en la Av. López Mateos, a la altura de La Minerva, en el municipio de Guadalajara.

Noticia relacionada: Joven Termina con Quemaduras de Segundo Grado Mientras Preparaba Tejuino en Guadalajara

El vendedor perdió más de 50 litros de tejuino que pensaba vender este 8 de marzo, luego de que fue impactado por un automóvil, mientras él circulaba con su puesto de bebidas.

Tras el choque, los limones, las cucharas, servilletas, el hielo y el tejuino, quedaron sobre el asfalto. Sin embargo, el vendedor quedó ileso, aunque el carrito en el que se transportaba sí resultó dañado y una de las llantas salió volando, lo que causó que casi terminara volcado.

¿Qué pasó con el dueño del automóvil?

Hasta el momento no se ha dado a conocer si el automóvil que se impactó contra el vendedor de tejuino, se quedó en el lugar o si se hará responsable de los daños causados.

Cabe señalar que no se habló sobre la pérdida económica, sin embargo, se estima que el vendedor podría haber perdido una máxima suma de aproximadamente 3 mil pesos por el tejuino que perdió, y que pudo haber invertido.

Javier Sandoval / N+

Historias recomendadas: