Inicia en Jalisco Campaña de Vacunación Gratis Contra el Virus del Papiloma Humano

La Secretaría de Salud de Jalisco puso en marcha la campaña de vacunación contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), una de las infecciones de transmisión sexual más comunes y que, de no tratarse, puede derivar en distintos tipos de cáncer durante la vida adulta.

La jornada arrancó el 18 de septiembre y se extenderá hasta el 19 de diciembre de 2025, con una meta de 58 mil dosis aplicadas. La vacunación será gratuita y estará disponible en centros de salud, escuelas y puntos de vacunación autorizados.

Impacto comprobado en la salud pública femenina

El secretario de Salud en Jalisco, Héctor Raúl Pérez, destacó los efectos positivos de esta inmunización en la reducción del cáncer cervicouterino:

Ocupaba el primero y el segundo lugar en cuanto a cáncer de la mujer, el cáncer cervicouterino se ha desplazado al octavo lugar gracias a la vacunación contra el virus del papiloma humano Héctor Raúl Pérez, Secretario de Salud Jalisco

La vacuna está dirigida principalmente a niñas y niños que cursan quinto grado de primaria, aunque podría ampliarse a otros grados escolares conforme avance la campaña.

Será una vacuna de aplicación tanto a niñas como a niños. El foco inicial es quinto año de primaria, pero esto podría extenderse a algunos grados adicionalmente dependiendo de la evolución que vayamos teniendo con este programa Héctor Raúl Pérez, Secretario de Salud Jalisco

Además, se contempla su aplicación a grupos vulnerables, como personas que viven con VIH entre los 11 y 49 años, y niñas y adolescentes de entre 9 y 19 años con protocolo por violación.

Por último, la Secretaría de Salud reiteró que el biológico es seguro y cuenta con el aval de organismos internacionales especializados en salud.

Franco González / N+

