Habilitan Módulo de Vacunación Drive Thru contra Sarampión en Guadalajara: Aquí los Detalles

Autoridades de salud instalaron un módulo de vacunación ‘drive thru’ contra el sarampión en las inmediaciones de la Clínica 34 del IMSS, exactamente sobre la calle Palma Sola y Vasco de Gama, en la colonia 18 de Marzo, del municipio de Guadalajara.

Bueno, la verdad es que tenemos bastante afluencia porque tenemos la modalidad que puede llegar el paciente derechohabiente y no derechohabiente, ya sea por vía drive thru, que es en su carro, lo atendemos, o vía caminando. Como sabemos vemos una escuela, pues llega la población caminando Mujer encargada de aplicar las vacunas en el módulo

¿Cuáles son los requisitos para vacunarse contra el sarampión?

Este módulo está abierto de 7:30 de la mañana a 6:00 de la tarde, de lunes a viernes, y no es necesario contar con seguro del IMSS. Además, se están aplicando vacunas contra sarampión, influenza, covid y tétanos.

Para quienes lleguen al módulo sin cartilla, se les puede brindar un comprobante de vacunación.

Ahorita tenemos de temporada invernal que es influenza, covid, tétanos, también contamos con ella y ahorita la solicitada sarampión rubéola y sarampión rubéola parotiditis. No contar con antecedente vacunal, en el caso de sarampión rubéola, que no recuerden que se haya aplicado, y presentar cartilla si el paciente la tiene o nada más referir que no tienen el antecedente de la vacuna y se aplica. Si no cuentan con cartilla, se les da un comprobante donde se les está refiriendo qué vacuna se aplicó el día de hoy Mujer encargada de aplicar las vacunas en el módulo

Alejandra Parra/ N+ Guadalajara

