Madre Buscadora Asegura que Fue Golpeada por Trabajador de SEMEFO Jalisco durante Manifestación

Durante una manifestación realizada por integrantes del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, quienes exigían justicia por el caso de Conchita, una integrante aseguró que fue agredida físicamente por un trabajador del Semefo, cuando intentaban ingresar a las instalaciones.

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El colectivo se manifestó cerrando los carriles de la calzada Lázaro Cárdenas, cuando todavía estaba la luz del día. La intención de las madres buscadoras es exigir justicia por Conchita, mujer que durante 10 años buscó a su hijo desaparecido y que recientemente le notificaron que sus restos estaban en el Semefo desde 2016.

Integrante narra cómo fue presuntamente agredida

Poco después de las 8:00 de la noche, las manifestaron arribaron a las inmediaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, cuando empezaron a intentar ingresar para exigir justicia, sin embargo, en ese momento, una de las integrantes fue presuntamente agredida por un trabajador.

"Es que nosotros queríamos hablar con el encargado de Semefo, salieron todos y empezaron a no dejarnos entrar. Empezamos a empujar la puerta, y uno de los que están de Comisión de Búsqueda, me empezó a presionar los dedos y me apachurró la mano. Entramos y yo me le dejé ir, y él me pegó aquí, y pues yo me defendí", manifestó la integrante que fue presuntamente agredida.

De acuerdo a la madre buscadora, uno de los trabajadores la agredió en el rostro, incluso señaló con su mano la parte de la mejilla presuntamente afectada.

"Que lo sacaran para que él nos diera la cara porque se fue corriendo como una nena, a ver si se siente muy hombre pegándonos como mujeres, por qué no se puso con un hombre, a ver", dijo la integrante.

Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado de manera oficial sobre lo acontecido. Sin embargo, las integrantes del colectivo permanecen en la sala de espera del Semefo, esperando respuesta de la autoridad competente.

Redacción N+ Guadalajara

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