Localizan los Cuerpos de las 3 Personas Desaparecidos en Lago de Juanacatlán, en Mascota
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Las autoridades ya localizaron a los tres ahogados que desaparecieron tras un accidente en lancha en el Lago de Juanacatlán, en Mascota, Jalisco
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Los cuerpos de las tres personas que permanecían desaparecidas tras el accidente de una embarcación en el Lago de Juanacatlán, en el municipio de Mascota, fueron localizados este viernes por elementos de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, con lo que concluyeron las labores de búsqueda derivadas del incidente.
Nota en desarrollo