Investigan Balacera en Puerto Vallarta; Refuerzan Versión de Conflicto Vial

Autoridades continúan con la investigación de la balacera ocurrida la tarde del domingo en el crucero de Las Juntas, que dejó como saldo dos personas con heridas de arma de fuego.

Los lesionados son un hombre de 23 años, y una joven de aproximadamente 19 años. La información inicial sobre la edad del hombre, reportada en 50 años, fue rectificada. Respecto a la joven, se manejan datos que sugieren que podría ser menor de edad.

Ambas personas recibieron múltiples heridas de bala. Foto: Prensa Vallarta

Ambas personas recibieron múltiples heridas de bala y, aunque su estado de salud se mantiene bajo reserva médica, fueron trasladadas conscientes a un centro hospitalario.

La Policía Municipal localizó y aseguró en el lugar de los hechos un vehículo, color gris oscuro, con placas de Nayarit. El automóvil presentaba daños considerables en el costado derecho y la llanta delantera reventada, un detalle que apoya la hipótesis de que el incidente se originó a partir de un altercado vial. Trascendió que el vehículo presentaba un número significativo de impactos de bala.

¿Qué se sabe sobre la investigación del ataque armado en Las Juntas?

La Fiscalía del Estado ha iniciado una carpeta de investigación para determinar las circunstancias precisas del suceso, que hasta el momento se investiga como un conflicto de tránsito que escaló a una agresión armada

