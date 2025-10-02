Investigan si la Desaparición de Axel en Jalisco Está Relacionada con Reclutamiento Forzado

La desaparición del adolescente Axel Ríos estaría relacionada con temas de reclutamiento forzado para el crimen organizado; esa es la principal línea de investigación del caso.

Así lo precisó la vicefiscal especializada en personas desaparecidas de Jalisco, Blanca Trujillo.

El hombre que fue detenido por la desaparición del estudiante de la Universidad de Guadalajara podría ser imputado en audiencia el próximo 4 de diciembre, ya que fue quien trasladó al joven de Jalisco hacia Zacatecas.

La desaparición de Axel Ríos, estudiante de la UdeG, estaría vinculada al reclutamiento forzado. Foto: N+

¿Cómo regresó a casa Axel, el estudiante de la UdeG?

La rectora general de la Universidad de Guadalajara confirmó la localización con vida y el regreso a casa de Edgar Axel Ríos, estudiante de la Escuela Politécnica de la UdeG. El joven había sido reportado como desaparecido desde el 27 de marzo, y pasaron poco más de seis meses sin noticias sobre su paradero. Finalmente, Axel volvió sano y salvo al seno familiar.

