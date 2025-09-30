Jaliscienses Podrán Seguir Viajando a Europa Sin Visa, Pero con Nuevos Filtros: ¿Cuáles Son?

Viajar a Europa sin visa seguirá siendo posible para los jaliscienses y mexicanos en general, sin embargo, a partir del 12 de octubre, se implementarán nuevos filtros digitales.

Hoy, los ciudadanos de México pueden entrar a países del Espacio Schengen hasta por 90 días sin necesidad de una visa, sólo con el pasaporte vigente.

¿En qué va a consistir el Sistema de Entradas y Salidas (EES)?

El 12 de octubre entrará en vigor el EES, el cual sustituirá los sellos en pasaportes por un registro digital con datos biométricos y control automática de días de estancia.

Además, en 2026 se implementará el Sistema de Información y Autorización de Viajes (ETIAS), el cual es un registro de entrada electrónico que funge como un permiso obligatorio para mexicanos y otros países exentos de visa. Éste se tramitará en línea y tendrá un costo bajo y validez de tres años o hasta que caduque el pasaporte.

Quienes deseen permanecer en Europa por más de 90 días deberán pedir una visa nacional en el país de destino, ya sea por estudios, trabajo o residencia.

¿Qué países forman parte del Espacio Schengen?

El Espacio Schengen está conformado por 29 países europeos donde se han retirado la mayoría de los controles fronterizos interiores, y son los siguientes:

Alemania.

Austria.

Bélgica.

Bulgaria.

Croacia.

Dinamarca.

Eslovaquia.

España.

Estonia.

Finlandia.

Francia.

Grecia.

Hungría.

Italia.

Letonia.

Lituania.

Luxemburgo.

Malta.

Países Bajos.

Polonia.

Portugal.

República.

Checa.

Suecia.

Es importante recordar que Reino Unido e Irlanda no forman parte del Espacio Schengen y mantienen sus propios requisitos de entrada.

Yunuen Mora / N+

