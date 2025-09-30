Tormentas Severas Continuarán en Jalisco; Especialistas Advierten que No Son Fenómenos Atípicos

Las tormentas severas que se han presentado recientemente en Jalisco, como la registrada este lunes en la zona de La Martinica, no son fenómenos fuera de lo común, sino parte del comportamiento habitual de la temporada de lluvias, que se extiende hasta mediados de octubre.

De acuerdo con el meteorólogo Ángel Meulenert, este tipo de precipitaciones están asociadas con altos niveles de energía en la atmósfera, lo que favorece la formación de nubes de gran desarrollo vertical. Estas condiciones generan tormentas locales intensas, como las ocurridas en Zapopan, que dejaron un acumulado de 60 litros de agua por metro cuadrado.

Las lluvias vienen con rachas fuertes y con posibilidad de granizo

El especialista explicó que estas tormentas suelen desarrollarse rápidamente, principalmente durante la tarde, noche o incluso de madrugada, y se caracterizan por vientos con rachas fuertes, posibilidad de caída de granizo en algunas zonas y una notable cantidad de lluvia en cortos periodos de tiempo.

Meulenert advirtió que la combinación de estos tres factores puede provocar inundaciones súbitas, especialmente en zonas cuya infraestructura no está diseñada para recibir volúmenes tan altos de agua en lapsos reducidos.

Ante este panorama, recordó que la temporada de lluvias aún no ha concluido, por lo que se prevé que este tipo de fenómenos continúe ocurriendo en las próximas semanas.

