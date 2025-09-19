Asaltan a Joven al Acudir a una Cita a Ciegas con una Supuesta Chica que Conoció en Internet

Lo que parecía una cita romántica terminó en un violento asalto. Un joven de 21 años fue víctima de un engaño a través de redes sociales que casi le cuesta la vida. La promesa de conocer a una supuesta chica lo llevó hasta la colonia Toluquilla, en Tlaquepaque, donde lo esperaba una trampa.

El joven acudió en busca de una mujer y fue víctima de la delincuencia

El muchacho acudió entusiasmado al punto de encuentro. Sin embargo, metros antes de llegar fue sorprendido por varios sujetos encapuchados que lo golpearon, le robaron sus pertenencias y, como si no fuera suficiente, le dispararon en la pierna. Malherido, alcanzó a caminar unos metros para pedir auxilio a un automovilista, quien lo llevó de inmediato a la Cruz Roja de Toluquilla.

Paramédicos confirmaron que se encontraba en estado regular de salud, aunque la bala no había salido y se le realizarían estudios posteriores. El ataque dejó en claro que la cita amorosa no era más que un perfil falso creado con el único fin de atraerlo y robarlo con violencia.

De los responsables no hay datos, pues llevaban el rostro cubierto. El caso ya es investigado por las autoridades, mientras el joven se recupera en el hospital.

Abraham Flores / N+